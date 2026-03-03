Maceda y Xinzo de Limia unen fuerzas para formar vecinos

El Dispositivo Comarcal de Inclusión Sociolaboral de Maceda empezó ayer por la mañana el curso de Auxiliar de Actividades de Almacén en la Casa da Cultura de Xinzo de Limia. La nueva remesa de vecinos listos para acceder al mercado laboral contará con formación específica en gestión de almacén y gestión de pedidos (picking-packing). Además, la actividad capacitará a los asistentes como operarios de carretilla y plataforma elevadora, así como la acreditación en Manipulación e Higiene Alimentaria. “Perfís profesionais altamente demandados no mercado laboral actual”, aclaran desde el concello de Xinzo.

La programación del curso se completará con un obradoiro grupal de búsqueda activa de empleo, impartido por la técnica del Dispositivo Comarcal. En esta primera sesión inaugural, que contó con la presencia de la concelleira de Servicios Sociales, Igualdad y Bienestar, Ángeles Martínez, estuvieron presentes alumnos de Xinzo de Limia, Vilar de Barrio y Sandiás.

El Dispositivo Comarcal de Inclusión Sociolaboral de Maceda busca prestar orientación para mejorar la empleabilidad de las personas en situación vulnerable de 22 concellos, impartiendo formaciones adaptadas a las demandas del mercado como cursos de Auxiliar de Supermercado o Prevención de riesgos laborales en el sector forestal.