FACILIDAD DE ACCESO
El PP celebra una jornada sobre vivienda en Maceda
FACILIDAD DE ACCESO
El salón de actos del Concello de Maceda acogerá este sábado 19 de septiembre una jornada informativa sobre vivienda organizada por el Partido Popular. La cita arrancará a las 11,00 horas con la bienvenida de José Manuel Gil Carballo, líder de la gestora local, quien dará paso a las intervenciones técnicas sobre el contexto del sector inmobiliario.
Benito Iglesias Padrón junto con Pilar Fernández León detallarán minuciosamente las ayudas autonómicas destinadas a facilitar el acceso a un inmueble a los ciudadanos. Posteriormente se abrirá un espacio de análisis comarcal que reunirá a los alcaldes Manuel Pérez Nóvoa, José Antonio Blanco Pérez, Manuel Ángel Fernández Movilla y Pablo Graña Rodríguez.
Tras compartir las necesidades de Paderne de Allariz, Esgos, Baños de Molgas y Xunqueira de Espadanedo, el foro finalizará a las 12,00 horas con un acto de clausura.
La despedida contará con el presidente provincial del partido, Luis Menor Pérez, acompañado por la secretaria general autonómica de la formación política, Paula Prado del Río.
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