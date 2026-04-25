¿Sabe usted que Uxía Oviedo, la alcaldesa de Maceda, no sólo destaca por su juventud?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la alcaldesa de Maceda marca tendencia con su estilo único
¿Sabe usted que Uxía Oviedo, la alcaldesa de Maceda, no sólo destaca por su juventud? ¿Que su estilo propio también llama la atención? ¿Que a sus chaquetas personalizadas y únicas se suman sus uñas?¿Que la “savia nueva” de la política rural también marca tendencia? ¿Y que con regidoras así, el uniforme institucional que lucen aún muchos mandatarios parece haberse quedado más que desfasado?
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