¿Sabe usted que Uxía Oviedo, la alcaldesa de Maceda, no sólo destaca por su juventud? ¿Que su estilo propio también llama la atención? ¿Que a sus chaquetas personalizadas y únicas se suman sus uñas?¿Que la “savia nueva” de la política rural también marca tendencia? ¿Y que con regidoras así, el uniforme institucional que lucen aún muchos mandatarios parece haberse quedado más que desfasado?

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