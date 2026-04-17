CINCO ADEGAS DE VECIÑOS
Os Cantos de Adega regresan a Manzaneda
A vila de Manzaneda acolle este sábado, 18 de abril, unha nova edición de Os Cantos de Adega, unha cita que encherá de música e ambiente tradicional as rúas desta localidade da Ribeira Sacra.
A pesar de contar unicamente con dous bares, Manzaneda volve demostrar que iso non é un límite para a festa. Á oferta hostaleira súmanse cinco adegas de veciños que abrirán as súas portas ao público, converténdose en escenario para os sete grupos participantes, que levarán a música tradicional de parada en parada.
En total, dous bares -O Pendón e Bar Nevada-, e cinco adegas de veciños da vila, que ano tras ano abren as súas portas desde os primeiros cantos organizados en Manzaneda, acollerán as actuacións de formacións como Macizas Centrais, A quinchousa Oscura, Os Desgraciados Xeitosas, Sondailla Arousa, Abertal, Os Trabazos e Tornaxeira, que animarán distintos puntos da vila ao longo da tarde e da noite do sábado.
O punto de encontro será o local da Asociación Cultural A Rebusca, ás 18,30 horas, e tamén alí se porá o broche final á xornada tras o percorrido musical polas distintas localizacións.
A iniciativa, organizada pola asociación de veciños Vila de Manzaneda e a asociación cultural A Rebusca, conta coa colaboración do Concello de Manzaneda e combina música tradicional, participación veciñal e posta en valor do patrimonio local.
Contenido patrocinado
