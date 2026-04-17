Hoy todo es incertidumbre y vorágine en este momento tan difícil para la humanidad. Las tensiones geopolíticas se palpan minuto a minuto. La amenaza nuclear pende sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles, mientras la inteligencia artificial y la robótica avanzan imparables, sustituyendo millones de trabajos humanos en fábricas, oficinas y comercios.

Hoy es difícil vislumbrar este horizonte entre tanta niebla

Hay temor fundado ante tanta pérdida de empleo. La renta universal comienza a asomar en el horizonte como salvavidas temporal. Pero la verdadera esperanza reside en la capacidad creativa que todos llevamos dentro: será el motor de los trabajos del futuro, desde artistas digitales hasta innovadores sociales. Los trabajos de cercanía a las personas en salud, como el cuidado directo y la empatía humana, nunca morirán.

Muere un mundo industrial y de servicios rutinarios, para dar paso a otro donde la imaginación —en la música, el diseño, la narrativa o la resolución de problemas comunitarios— sea el raíl que impulse el tren del futuro. Hoy es difícil vislumbrar este horizonte entre tanta niebla. Precisamos cambios profundos: reformas educativas que fomenten la creatividad desde la infancia, y políticas que liberen el potencial humano. Tal vez, gobiernos del pasado, con su experiencia, colaboren con gobiernos del futuro, visionarios y ágiles, para superar el bloqueo institucional. El líder salvador es el ayer; el mañana, la colaboración sincera.

Es el Renacimiento de un nuevo ser humano: creativo y cercano.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)