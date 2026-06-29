Manzaneda apuesta por consolidar su Feria Medieval como una cita anual

El Concello de Manzaneda celebró este pasado fin de semana la primera edición de su Feria Medieval, un evento que busca recuperar el pasado histórico de la villa a través de una propuesta lúdica. Desde la administración local señalaron que esta iniciativa nació con la intención de tener continuidad en los próximos años, subrayando que la historia del municipio merece ser vivida en sus calles.

Durante estas dos jornadas, el núcleo urbano se transformó gracias a la decoración de época. El espacio central contó con un mercado de puestos artesanales, un carrusel de madera y un rincón infantil dedicado a juegos tradicionales. La ambientación en las calles se completó con la presencia constante de trovadores y música en directo.

El programa, estructurado para el sábado 27 y el domingo 28, comenzó ambos días a las 11,00 horas con la apertura del mercado y se extendió con numerosas actuaciones. La programación apostó fuertemente por la animación de calle itinerante y la música, con pases frecuentes a cargo de agrupaciones como Turdión y Grimorium. A lo largo del recinto también se desarrollaron propuestas con personajes como árboles, caminantes blancos y seres mitológicos.

Gran formato

Entre las actividades destacadas se encontró la representación de gran formato “A Lenda”, fijada para las 21,00 horas del sábado y las 21,30 del domingo. Además, la jornada inaugural tuvo su colofón a la medianoche con “Vulcano, el fuego del infierno”, un espectáculo de fuego que puso el cierre al primer día de este estreno histórico.