La placa caribeña

Los recorridos de las placas tectónicas de la Tierra están localizados. Suelen interactuar de vez en cuando. Para ellas no es nada. Para nosotros sí. Nosotros seguimos viviendo sobre los bordes de las placas tectónicas.

Como los pájaros. Pájaros del Trópico. Pero nosotros no tenemos alas. Y no presentimos terremotos. La mayoría de la población venezolana camina sobre terreno sísmico activo. A los edificios ya construidos nadie los puede cambiar. Al ser balanceados hacen pancake de cemento. Nombre británico. Encontrar supervivientes no alivia. Casi todo es un poco tarde. Conocemos muy bien la situación de las placas tectónicas.

La placa del Caribe y la de Sudamérica. Siempre rozándose. Y no hacemos nada. No planificamos. Esperamos al siguiente terremoto. Para encontrar otro enfoque hay que irse a Japón.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)