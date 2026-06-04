Manzaneda mejora el vial Soutelo-San Martiño

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó junto al alcalde de Manzaneda, Pedro Yáñez, las obras de mejora de la carretera de acceso al núcleo de Soutelo, en la parroquia de San Martiño, ejecutadas gracias a un convenio entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello.

La actuación cuenta con una inversión de 145.800 euros, financiada en un 70 % por la Xunta de Galicia, y se desarrolla en un tramo de 462,8 metros de la conocida como subida a Soutelo, una vía muy utilizada por los vecinos de Manzaneda, Soutelo, San Martiño y Rozavales, además de por turistas que visitan esta zona de interés paisajístico, etnográfico y arquitectónico.

Acciones

Según explicó Manuel Pardo, las obras tienen como objetivo mejorar el drenaje del vial, acondicionar la superficie de la carretera, renovar la señalización horizontal y soterrar el cableado aéreo del alumbrado público y de la red eléctrica, con el fin de incrementar la seguridad y la calidad de esta conexión viaria.