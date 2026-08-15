Manzaneda viaja por el mundo al ritmo de la danza

En el marco de la XLI edición de las Xornadas de Folclore, Manzaneda volvió a convertirse este viernes en uno de los escenarios del gran evento cultural del verano en la provincia.

El Patio del Colegio se llenó para disfrutar de una noche de música, danza y tradición, con el público premiando con cálidos aplausos las actuaciones.

A partir de las 22,30 horas, las agrupaciones de Ecuador, Serbia y Taiwán transformaron el escenario en una ventana a sus respectivos territorios. Cada grupo ofreció dos pases en los que desplegaron sus bailes tradicionales, mostrando la riqueza y variedad de sus culturas a través del movimiento, la música y el color de sus vestimentas.

La cita, con acceso totalmente gratuito, volvió a confirmar la expectación que cada verano despiertan las Xornadas en Manzaneda, donde esta propuesta se ha convertido ya en una de las actividades más esperadas y tradicionales de la villa. Una noche en la que, sin salir del Patio del Colegio, el público pudo viajar por tres rincones del mundo.

A lo largo de sus 41 años de historia, las Xornadas han llevado a los escenarios de la provincia agrupaciones procedentes de más de un centenar de países de los cinco continentes. Una trayectoria que mantiene intacta la esencia de esta gran fiesta del folclore internacional: acercar otras culturas a través de la música, la danza y las tradiciones populares.

Las Xornadas continuarán este sábado su recorrido. Los grupos de Ecuador, Serbia y Taiwán repetirán actuación a las 22,30 horas en la Praza do Prado de O Castro de Caldelas, mientras que Armenia, México y Senegal llegarán a la alameda de Entrimo a las 20,30 horas.