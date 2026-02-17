Un botín ourensano para estar muy orgullosos

La pista de Expourense volvió a ser el centro neurálgico del atletismo gallego con la disputa del Autonómico absoluto en pista corta. Una jornada en la que la representación ourensana fue profeta en su tierra y terminó con siete representantes en lo más alto del podio.

La primera victoria fue para la atleta del Adas de Cupa Inés Docampo, que se impuso en los 3.000 metros con un registro de 3:24.18. Su compañero de equipo Aaron Pérez se impuso en los 60 metros lisos tras parar el crono en 6:89.

El otro triunfo en el tartán fue para el competidor ourensano del Celta Atletismo Jaime Reverter que dominó con autoridad los 60 vallas. Apellido que está en el ADN del deporte provincial, el nieto de Estanislao Reverter entró en meta en 8,19, su mejor marca personal.

Los concursos de pértiga fueron sinónimo de éxito gracias a los atletas del Sanysec Ourense Atletismo. Manuela Blanco, reciente medallista nacional sub-23, se llevó la victoria llevando el listón a 3,80 y su compañero Miguel Carvajales ganó con 4,76 en el cuadro masculino. Alba Martínez, también del Ourense Atletismo, llegó hasta los 12,09 para ganar la prueba de triple salto. Por último Iria Solera ganó la altura con un mejor salto de 1,70.

En el Sanysec Ourense Atletismo también celebraron las platas de Irma Veiguela (800 metros) y Aitana Capeáns (peso) y los bronces de Aroa Muñoz (400 metros) y Rebeca Fernández (pértiga).

Ana Grande y Lucía Outeiriño defendieron los colores del CD La Purísima.