Carrera y madrina de lujo en Cualedro

A toda velocidad para tratar de coger una buena posición en cabeza durante los primeros instantes de la prueba celebrada en Cualedro.

La espera mereció la pena. La Carrera Popular de Cualedro regresó al calendario después de 23 años de ausencia. La edición 16 se hizo de rogar, pero cumplió con las expectativas y recompensó el trabajo que hay detrás. Y, además, tuvo a una histórica como Julia Vaquero como madrina, una referencia del atletismo nacional, que presentó también su libro “Me llamo Julia”. Tanto es así, que la guardesa se impuso en la competición absoluta femenina, marcando un tiempo de 50:21 y dominando con claridad. La segunda posición fue para Noelia Fernández con 58:21, mientras que Alba Barreiro completó el podio con 1:00:37.

En cuanto a los chicos, triunfo para Fabián Vidal, que paró el crono en 40:45 y estuvo escoltado en los puestos nobles por Alberto Pardo, gracias a su 42:25, y por Iago Campelo (Limiactiva), con 44:51.

No faltaron las pruebas de menores, que ayudaron a que la fiesta en Cualedro fuese completa. Y una vez que se vuelve, hay que darle continuidad.