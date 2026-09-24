El club de Ximnasia Pavillón hará la maleta a República Checa

Representación del Ximnasia Pavillón que en noviembre participará en el Campeonato del Mundo de trampolín.

La sección de trampolín del Ximnasia Pavillón continúa dando alegrías al deporte ourensano. La más reciente es la convocatoria de Daniela Rodríguez Augusto y Uxía Blanco Cidón para participar en el Torneo Internacional de la Amistad que se disputará dentro de dos semanas en Jablonec (República Checa). La expedición pabellonista en esta cita se completará con la entrenadora Ada Pazos, que también formará parte de la delegación española.

Esta tripleta también hará la maleta cuatro semanas después para acudir al Campeonato del Mundo de trampolín y tumbling que se desarrollará entre el 4 y el 15 de noviembre en Nankín (China), una competición en la que habrá otros ocho deportistas pabellonistas.

Daniela Rodríguez Augusto y Uxía Blanco Cidón así como la entrenadora Ada Pazos, estarán en las dos citas

En el Campeonato del Mundo sénior competirá Lucas Domuro Arias, que tomará parte en la modalidad de doble minitramp.

Uxía Blanco, Ada Pazos y Daniela Rodríguez, estarán en Jablonec.

En el Mundial por edades, otros seis gimnastas del Pavillón formarán parte del equipo nacional. Se trata de Fabio González Fernández, en trampolín individual 11-12 años; Breixo Miranda Fernández, en trampolín individual y trampolín sincronizado 13-14 años; Daniela Rodríguez Augusto en trampolín individual y trampolín sincronizado 13-14 años; Claudia Blanco Cidón en trampolín individual 17-21 años; Pedro Castaño Garrido y Mateo Rodríguez Pérez en los dos aparatos, en la categoría de 17-21 años.

Y en el Campeonato del Mundo júnior tres pabellonistas más. Son Uxía Blanco Cidón en trampolín individual, así como Mario Monteagudo Blanco e Iván Pacios Miguel en trampolín sincronizado.

Relacionado El Descenso Internacional del Sil no decepciona nunca

Para el Ximnasia Pavillón, “estas convocatorias poñen en valor o traballo que se vén desenvolvendo dende o club, tanto cos deportistas como co equipo técnico. Desde o club queremos trasladar os parabéns a todas as ximnastas convocadas e ao equipo técnico, destacando o compromiso e o traballo diario que fan posible estas oportunidades”. Estas competiciones suponen “unha oportunidade para seguir adquirindo experiencia no ámbito internacional e competir con deportistas de máximo nivel”.