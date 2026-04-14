El más difícil todavía en la Game Series Ourense en Pereiro de Aguiar

Poniendo a prueba la fuerza y la resistencia de los allí presentes. Así fueron las Games Series Ourense, que tuvieron lugar en el complejo de Monterrei, en Pereiro de Aguiar. Una competición autonómica, que se había estrenado en Pontevedra y que vivió en la provincia ourensana su segunda parada. Competición individual y por parejas, con una mezcla de levantar pesos, superar obstáculos, carrera pura… Un mix duro y solo a la altura de los y las valientes.

En cuanto a la clasificación individual, dentro de la categoría masculina absoluta (con todas las franjas de edad en liza), Julián Álvarez fue el vencedor con un tiempo de 33:36, mientras que la segunda plaza fue para José David Álvarez tras parar el crono en 35:42, con Jesús Fernando Sainz cerrando el podio gracias a su 35:53. En el cuadro femenino, victoria para Patricie Viadel, con una marca de 39:23, seguida por Carlota Llovera, que fue segunda tras cubrir el recorrido en 45:21, siendo Gloria Galiña tercera con un tiempo de 46:08.

En cuanto a las parejas, los mejores chicos fueron Omar Eduardo Ruda y Cristhian Andrés Zarta, que se combinaron para establecer un tiempo de 29:22, con Damián Fernández y Christian Fernández segundos y la dupla Alberto dos Reis-Jorge Miranda terceros. Entre las chicas, dominio de Lucía López y Nerea Cordo, con un tiempo de 38:07, escoltadas en el podio por las parejas Mary Lema-Laura Rodríguez y Lucía Graña-Beatriz Méndez. Por último, entre las parejas mixtas, Maite Salgado y Sergio Monteagudo impusieron su ley con una marca de 36:17, escoltados en el podio de honor por Ivo Ilie-Jennifer Barroso y por Majda Eddahaoui-Jorge Vázquez.

Fueron los nombres propios en una jornada de sufrimiento y disfrute que cumplió con las expectativas.

Los y las mejores, de la pista al podio

Manuel Pérez estuvo en la entrega de medallas. | Cedida

Una participación sobresaliente en las diferentes categorías que se pusieron en liza en el complejo de Monterrei. Clasificación individual tanto masculina como femenina, además de parejas de ambos sexos y mixtas. Los más destacados se subieron al podio y tomaron posiciones en la tabla global de estas series autonómicas, que vivieron su segunda prueba en Ourense tras el estreno en Pontevedra. Por delante quedan todavía las pruebas de Lugo, A Coruña y A Estrada que se prolongarán hasta el mes de septiembre.

Nada mejor que el apoyo de los tuyos

Saludo y sonrisa para continuar con la competición. | José Paz

En este tipo de pruebas, de un gran desgaste tanto físico como mental, siempre viene muy bien el apoyo de los amigos y familiares, que siempre dan ese plus de motivación para apretar hasta el final cuando la motivación flaquea. También los ánimos de los compañeros, con ese ambiente de camaradería habitual en las citas de resistencia y obstáculos. Un “avituallamiento” diferente e invisible, pero que sirve para sacar fuerzas de donde no las hay y terminar con el recorrido que había establecido la organización.