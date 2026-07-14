Diversión y amistad en el Campus Sporty

Los participantes en el Campus Sporty 2026, en el campo Luis Cid Carriega de O Seixo, antes de una jornada de la Sporty Kings League.

Unos 150 participantes, de entre 6 y 15 años, se lo pasaron en grande en Os Invernadoiros y en O Seixo durante 13 intensos días

El Campus Sporty, que contó con la colaboración de +Deporte La Región, cumplió 21 ediciones y demostró que está en su mejor momento. Durante 13 días, 150 niños y niñas, de entre 6 y 15 años, pudieron disfrutar en las instalaciones de Os Invernadoiros y en el Cid Carriega de O Seixo (Allariz), del deporte, la naturaleza y el compañerismo. Una vez más, el fútbol volvió a ser el eje central de unas actividades en las que también fueron protagonistas otros deportes como hípica, pádel, piragüismo, voleibol, tiro con arco, béisbol, ping-pong, natación o baloncesto.

También hubo tiempo para ir al Complexo Deportivo de Vilanova y refrescarse en la piscina municipal. Como en anteriores ediciones, las veladas nocturnas con el circo y los disfraces (en especial el día de los zombis) hicieron las delicias de los acampados.

El contacto con la naturaleza y los animales son también los signos de identidad del campus. La granja de Sporty volvió a estar llena y los más pequeños aprendieron sobre el cuidado de los animales. Dentro del fútbol, los porteros disfrutaron de entrenamientos específicos dirigidos por Roberto González, coordinador del Campus Sporty. Aprovechando que había Mundial, los participantes vieron todos juntos los encuentros de España.

Además del río y la piscina, los participantes visitaron la playa de Samil (Vigo), donde realizaron juegos y se dieron un chapuzón. También se lo pasaron en grande en la zona de Acearrica (reserva natural en Allariz).

En los últimos días se llevó a cabo la Sportyan Race y la fase final de la Sporty Kings League, las citas más esperadas por los acampados. Un año más, el Campus Sporty fue un éxito de organización y de participación. Ya toca pensar en la edición 22.