Ourense vibró con un Nacional masculino de hockey sala de nivel

El Club de Campo y la Complutense disputaron en el Anexo de Os Remedios una final madrileña que se llevaron estos últimos por un marcador de 4-5.

Era difícil sobre el papel y se confirmó sobre la pista. El Club Hockey Barrocás no pudo ser profeta en su tierra y subirse al podio en el Campeonato de España de hockey sala que se celebró en Ourense, en el Anexo de Os Remedios. El club ourensano finalizó en sexta posición de un cartel que incluyó a los ocho mejores equipos nacionales.

Los naranjas cedieron en sus dos primeros partidos de la fase grupal ante la Complutense (0-5) y el Club de Campo (2-7), aunque venció al Carpesa por 4-3, lo que le sirvió para jugar por el quinto puesto. Ahí perdieron ante el CD Málaga 91 en la ronda de penaltis, luego de llegar con empate a dos en el tiempo reglamentario.

La final la disputaron dos equipos madrileños, el Club de Campo y la Complutense, históricos rivales, y finalmente se llevaron el triunfo los jugadores de la Complutense por 4-5. El tercer puesto lo lograron los catalanes del Junior FC, que derrotaron al Athletic Terrassa por 3 a 2 en los strocks y se colgaron la medalla de bronce.