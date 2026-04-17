Llega la Strade Termal

La Ourense Strade Termal, prueba que forma parte del calendario nacional de la Real Federación Española de Ciclismo, regresará el domingo 26 de abril a las carreteras de la provincia y el norte de Portugal. La marcha cicloturista, que reunirá a más de 250 deportistas, está organizada por la Deputación de Ourense a través del Inorde y fue presentada este jueves en el Castelo de Montalegre. Acudieron al acto Rosendo Fernández, presidente del Inorde; Cecilio Santalices, jefe provincial de Turismo en Ourense; Plácido Álvarez y Perfecto Paz, alcalde de Muíños y concejal de Lobios, respectivamente; Serafín Martínez, director técnico de la prueba; Javier Barja, jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ourense; así como representantes de la Cámara Municipal de Montalegre.

La prueba ofrece dos recorridos: uno de 115 kilómetros y otro de 80, ambos con tramos de “sterrato”. Estos se tratan de caminos de tierra compactada a través de 12 kilómetros que ofrecen a esta prueba un carácter diferencial. Los itinerarios transcurrirán por los bellos parajes de la Baixa Limia y, en virtud de su calidad de prueba internacional, llegará hasta la Cámara Municipal de Montalegre.

La salida y la meta estarán ubicadas en las instalaciones del Hotel Balneario Caldaria de Lobios, punto neurálgico de la prueba y reflejo de la esencia termal que define esta cita.

La inscripción para esta edición de la Ourense Strade Termal está abierta hasta el día 22 y puede formalizarse a través de la página web oficial del evento en www.ourensestradetermal.com. Deporte, paisaje y turismo rodarán de la mano.