La ourensana Andrea Reija, cuarta en Valencia en el Campeonato de España de “short track”

Andrea Reija, durante una de las pruebas del pentatlón.

El Velódromo Luis Puig de Valencia acogió el Campeonato de España absoluto “short track”, la fiesta del atletismo nacional en pista corta, evento al que no faltó representación provincial.

El Sanysec Ourense Atletismo participó con cuatro de sus atletas, todas femeninas, que firmaron una más que aceptable competición: Andrea Reija, Iria Solera, Manuela Blanco, Daniela Rubio y fuera de concurso, Andrea Michelle Purica.

A un paso del podio se quedó Andrea Reija en el pentatlón. Los 3.877 puntos que acumuló le situaron en la cuarta plaza, a solo 58 puntos del bronce que correspondió a Iver Rovira, integrante del L'Hospitalet Atletismo. La mejor de las cinco pruebas que realizó Reija fue el concurso de peso, en el que terminó segunda con 11,72 metros. En el que menos brilló, en la longitud, undécima con 5,23 metros.

Rubio, Blanco, Purica, Reija y Solera, representación del Ourense Atletismo en el Nacional absouto. | Ourense Atletismo

Puesto también de finalista para su compañera Iria Solera en el salto de altura. La ourensana firmó un mejor intento de 1,75 metros que le llevó a la octava posición. Los dos nulos que cometió en 1,75 le privaron de la medalla, ya que de la tercera a la novena terminaron con la misma altura.

En la pértiga, Manuela Blanco finalizó novena con 3,60 metris, única altura en la que realizó un salto válido, ya que no logró superar el listón en el 3,80.

Continuando con los saltos, Daniela Rubio terminó decimoquinta en el triple salto con 11,58 metros, lejos de los 12,65 de la mejora.

Fuera de concurso, Andrea Michelle Purica participó en los 60 lisos. Ganó la eliminatoria con 7,24 y su semifinal con 7,29, sin poder ocupar puesto en la final por ser extranjera.

Del Adas compitió Inés Docampo en los 3.000 metros, séptima con 9:21.84, mejor marca personal.