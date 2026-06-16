A los participantes de la A Revolta Irmadiña nada los detiene

A Revolta Irmandiña 2026 de Verín examinó a los atletas más completos con un recorrido duro para expertos y populares

Si después de 8,5 kilómetros de un recorrido lleno de obstáculos terminas con una sonrisa, el objetivo está cumplido. Es lo que le pasó a los participantes de A Revolta Irmandiña 2026, una OCR que tuvo lugar en Verín con pruebas para los más expertos y para aquellos que estén empezando en una modalidad que no deja de crecer.

Dentro de la categoría élite, Daniel Suso logró la victoria en el cuadro masculino parando el crono en 59:34, con Carlos Suárez y Aitor Aguirre completando los puestos de podio. Entre las chicas, la victoria fue para Silvana Pena con un registro de 01:16:13, con Alba Elvira Palacios y Lorena Isabel Martín en la segunda y tercera plaza respectivamente. En la clasificación por equipos, el Cavernícola OCR Team se hizo con la primera posición, con el Centro Deportivo A Zafra y el Ponlle un Calquera ocupando las restantes posiciones de honor.

Tampoco faltó la numerosa representación popular, con aquellos que ya comienzan a tener un buen nivel en las carreras de obstáculos, que se enfrentaron a cinco kilómetros de dificultades. En la competición masculina, Iván Gómez consiguió la victoria con un tiempo de 44:19, superando a Rubén Portela y a Lino Rodríguez. En el cuadro femenino, la vencedora fue Miriam Cerdeiriña, que marcó 46:02, con Jenifer Espinosa y María Dopazo en la segunda y tercera posición respectivamente.

Y para acabar, unos pinchos y unas cañas para recuperar las fuerzas perdidas. No todo va a ser deporte.