El río Miño se llenó de embarcaciones durante el 57º Descenso Internacional
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Más de 300 deportistas participaron en el 57 Descenso Internacional, donde el Ciudad de Pontevedra dominó el medallero
Son ya 57 las ediciones del Descenso Internacional do Miño con meta en la presa de Velle, competición que reunió a más de 335 piragüistas y 249 embarcaciones, y en la que el Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra dominó el medallero con cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces. Las distancias, 7.500 y 16.000 metros.
Entre los equipos provinciales, el Piragüismo Ourense quedó decimosexto con una plata y dos bronces. El juvenil K1, Tristán Paz fue segundo, Martín Feijóo quedó tercero en cadete K1 y José Luis Fernández hizo lo propio en veterano K1.
Los ourensanos Rosalía Sánchez y Carla María Carneiro (Fluvial Avión-Castrelo de Miño) en el K2 máster femenino terminaron terceros.
Más éxitos
En categoría K1 sénior, Jesús Rodríguez León (Fluvial O Barco) se colgó la medalla de plata y en K2 veterano, otro valdeorrés, Adolfo Monteagudo (Rías de Betanzos), conquistó el oro.
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