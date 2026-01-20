Ruta do Cocido, pedaladas que tienen pasado y futuro

Como cada año, desde hace 15, el BTT Nocelo organiza en Trasmiras la Ruta do Cocido, una prueba en lo que lo más importante es pasarlo bien dándole a los pedales para después disfrutar de un buen cocido, que es mano de santo para recuperarse del esfuerzo realizado y entrar nuevamente en calor.

Varios centenares de participantes se dieron cita en la Alta Limia para una actividad que puso sobre la mesa dos rutas para elegir. En la larga, los bikers tuvieron que completar 47 kilómetros sobre 900 metros de desnivel acumulado, mientras que la corta constó de 39 kilómetros con un desnivel acumulado de 800 metros.

A las 09:30 horas, con puntualidad y con una temperatura bajo cero y con una densa niebla, arrancó una ruta en mountain bike que recorrió las zonas que fueron arrasadas por los incendios del pasado verano y que sirvió para homenajear a todas aquellas personas que lucharon contra el fuego.

Energía

Durante varios kilómetros, ambos recorridos realizaron un bucle, por lo que se pudieron ver a todos los participantes, los cuales, al terminar pudieron saborear un sabroso cocido para reponer fuerzas tras el esfuerzo sobre la bicicleta. Y antes, cargar pilas con una buena dosis de bica y chocolate, la mejor gasolina para el motor.

Una fiesta deportiva y de convivencia que salió a las mil maravillas, con la experiencia como mejor aval y las ganas de seguir siendo importante en el calendario a base de pedaladas por los siglos de los siglos.