Las traineras conquistan el interior de Ourense

Una de las traineras surca las aguas de O Ribeiro en una jornada que reunió a las categorías absolutas y las máster

Las traineras, las embarcaciones de remo tradicionales en las zonas costeras del norte de España, no en vano sus orígenes están en la pesca de bajura, han conquistado las aguas de interior. Fue el pasado jueves en el Parque Náutico de Castrelo de Miño, sede de la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia.

Cabo de Cruz, Tirán, Samertolameu, Vila de Cangas fueron, Esteirana, Puebla, Mera, Rianxo, Vilaxoán, Virxe da Guía, Chapela, Rianxo, Ares, Mecos, Mar de Bueu y Cesantes fueron las entidades que tuvieron representación en este estreno perfecto en aguas de O Ribeiro con remeros en las categorías absolutas y máster.

En el aspecto competitivo, en las categorías absolutas, Tirán conquistó el título en féminas por delante del Club Remo Chapela segunda y Cabo de Cruz tercera. En chicos, triunfo para el Cabo de Cruz por delante del Club Remo Chapela en la segunda plaza y el Club Remo Ares tercero.

Ya en las categorías de veteranos, en féminas dominó Cabo de Cruz, con el Club Remo Puebla en la segunda posición mientras que el CD Mariñeiro de Mera finalizó tercero. En la competición masculina se impuso el Club Remo Virxe da Guía por delante de la SD Samertolameu segundo y el Club Remo Chapela tercero. Hubo también una categoría mixta de veteranos, en la que solo participó la Asociación Deportiva Esteirana de Remo.

Perfecto punto de partida para esta modalidad.