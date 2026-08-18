Otros tres ourensanos más de alto nivel

Más despacito de lo deseado, pero con muy buena letra. Así se mueve el deporte ourensano, que acaba de añadir tres nombres más al alto nivel de Galicia, una lista que bate récords con los nuevos reconocimientos y que ya es de 1.941 deportistas, 835 mujeres y 1.106 hombres.

Llegan tres jóvenes valores del deporte provincial. Se trata de la breaker Alicia Babarro González “Mini Ali”, el golfista Julio Fernández Gallaga y el escalador Iván Pacios Iglesias.

Alicia Babarro “Mini Ali”, multicampeona de España y actual líder nacional de breaking en categoría B-Youth, está viviendo en este 2026 su gran proyección internacional. En Australia, en el World Breaking DanceSport Festival de Brisbane, donde firmó una sobresaliente undécima posición en la categoría absoluta. Además, se convertirá en la primera breaker española con plaza en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar (Senegal) entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. La vigencia de su condición de deportista de alto nivel de Galicia será hasta el 23 de junio de 2031.

Proyección internacional también tiene Iván Pacios. El escalador del Club Asesou acudió en apenas un par de meses a tres grandes eventos: 6º en el Campeonato de Europa de Zakopane (Polonia), 20º en el Mundial de Arco (Italia) y 26º en el Europeo juvenil en Austria.

Julio Fernández Gallaga, del Real Montealegre, es uno de los golfistas gallegos con mayor proyección. Dominador del circuito autonómico, dio el salto al golf nacional y al internacional.

Más de las tres cuartas partes de las personas reconocidas en esta convocatoria de alto nivel (1.466, un 76 por ciento) son deportistas gallegos de alto nivel (623 mujeres y 843 hombres). Además, figuran 201 deportistas de alto rendimiento (101 mujeres y 100 hombres), 183 deportistas de rendimiento deportivo de base (86 mujeres y 97 hombres), 47 técnicos de alto nivel (4 mujeres y 43 hombres), 29 árbitros y jueces (16 mujeres y 13 hombres) y 15 deportistas gallegos de alto nivel vitalicios (5 mujeres y 10 hombres). Hay reconocidos 59 deportistas con diversidad funcional (19 mujeres y 40 hombres).

Estas cifras récord en Galicia son fruto del trabajo y la progresión de los deportistas gallegos en los últimos años y por el decreto de alto nivel publicado en septiembre de 2020, que amplió el sistema de reconocimientos al incorporar, además del deporte de alto nivel, al alto rendimiento deportivo —para aquellos deportistas que todavía no alcanzan esa consideración, pero cuya proyección apunta a que podrán hacerlo— y el rendimiento deportivo de base, correspondiente a la etapa de desarrollo y perfeccionamiento previa al acceso al alto rendimiento o al alto nivel.

Ya en enero, la Fundación Deporte Galego resolvió la convocatoria de las ayudas DGAN-TAXAGAN 2025 para deportistas gallegos de alto nivel, así como para personas técnicas, entrenadoras, juezas y árbitras de alto nivel. La convocatoria batió un nuevo récord al conceder 595 ayudas por un importe superior a 840.000 euros, las cifras más altas alcanzadas en una única convocatoria. El año anterior se había registrado un importe próximo al millón de euros, pero distribuido en dos convocatorias: la ordinaria y la extraordinaria, con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.