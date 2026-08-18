El imborrable recuerdo del doctor Conde Corbal en Ourense

Aunque traté más a su hermano José (sobre todo en su etapa de residencia en Vigo, antes de irse a vivir a Vilagarcía), mantengo un especial contacto en mi etapa ourensana con el doctor Manuel Conde Corbal, traumatólogo pontevedrés, residente en Ourense. Pertenece a ese reducido conjunto de personajes singulares que, si no la tiene, merecería que una calle de esta ciudad lleve su nombre. Su trayectoria humana, médica y corporativa dentro de la medicina, donde ocupó importantes responsabilidades como la presidencia de la Sogacot (Sociedad Galega de Cirugía Ortopédica y Traumatología). Muchos ourensanos de mi tiempo recordarán su famoso “Tiburón”, aquel modelo de Citroën que fue el primero en su tipo que vimos por aquí. Pero sobre todo es de recordar su amistad y devoción por don Ramón Otero Pedrayo de quien era mucho más que un amigo.

Con relación a Conde Corbal médico, estos días, repasando los archivos me he reencontrado con mis propias crónicas de un acontecimiento histórico. Los días 30 y 31 de mayo de 1970 se celebró en Ourense el XIII Congreso Anual de la Sociedad de Cirugía de Galicia que él presidía en ese momento. Vinieron a nuestra ciudad los más destacados especialistas en la materia que expusieron las últimas novedades en cuanto a las diversas especialidades quirúrgicas. Fue una ocasión de enorme relieve en todos los sentidos. En una entrevista que le hice con este motivo y conservo, decía que este tipo de reuniones, aparte de la actualización de los conocimientos de los especialistas, destacaba la ocasión de relación entre los profesionales de Galicia. Aquella reunión científica tuvo un aspecto festival singular, a la que también fuimos invitados los periodistas que cubríamos el evento a una romería gallega, con todos los elementos, como acto social en la finca de la familia Conde Corbal en A Mirteira.

En aquellos lejanos días de 1971, Ourense reunió en esta ciudad a las grandes figuras de la cirugía

Desde el punto de vista científico abordó los novedosos aspectos de la llamada “cirugía sustitutiva”. Se refiere a un tipo de cirugía que se realiza para reemplazar una parte del cuerpo que ha sufrido daños o enfermedades. Este tipo de cirugía puede incluir la reemplaza de órganos, tejidos o funciones que no están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en la cirugía de reemplazo de rodilla, se puede reemplazar una parte de la rodilla dañada por una prótesis artificial. La cirugía sustitutiva es una parte importante de la medicina moderna y se utiliza para tratar diversas condiciones médicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cabe añadir, como curiosidad que el mal llamado “rey emérito”, cosa que no existe, sino con tratamiento de rey honorifico, es uno de los españoles que tiene en su cuerpo mayor número de este tipo de operaciones. Una de las más famosas fue aquella lesión que se procuró cuando estaba con su amante Corinna Larsen en Botsuana.

En aquellos lejanos días de 1971, Ourense reunió en esta ciudad a las grandes figuras de la cirugía. Aparte de la romería en la finca de la familia Conde Corbal en la que hasta actuó la Coral “de Ruada”. Hubo de todo lo típico de Galicia, como las famosas pulpeiras. Nunca se viera en Ourense un acontecimiento con tal cantidad de agasajos. El Ayuntamiento de Ourense ofreció un almuerzo en el Monasterio de Oseira; la Caja de Ahorros de entonces, otro. Los congresistas recibieron diversos obsequios, entre otros, la “Guía de Galicia” de Otero Pedrayo y “Rondas de Arte a Sur”, de Pura Vázquez, ilustrado por Jaime Quedada. Aquel congreso médico rindió un especial recuerdo al lucense doctor Portela, destacado médico lucense, ya fallecido, al que asistió su viuda.

Entre las conferencias de mayor relieve destacó la del doctor Palacios Carvajal, jefe del Servicio de Traumatología de la clínica La Paz de Madrid, sobre las relaciones con el cuerpo con las sustancias metálicas. Asimismo, fue notable la del doctor Figueira Aymerich, jefe del Centro de Investigaciones Médicas de la Seguridad Social sobre el procedimiento para sustituir válvulas enfermas del corazón. Aquel congreso ourensano tuvo una trascendencia posterior sobre toda la industria de fabricación de piezas quirúrgicas. En Ourense se expusieron entonces las exigencias para la creación de componentes críticos utilizados en dispositivos médicos y equipos de diagnóstico, dada su elevada complejidad. El mecanizado es fundamental, garantizando precisión y biocompatibilidad, utilizando materiales como titanio y acero inoxidable, y cumpliendo con normativas que se han establecido al respecto.

La ventaja de la edad y de haber estado allí, nos permite a algunos contar en directo el relato de hechos, episodios, acontecimientos, historias y personajes. Es la diferencia.