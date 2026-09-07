Ares convence en casa en el Campeonato de España de Rallys de Tierra

Iván Ares volvió a saborear las mieles del triunfo en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. El piloto de Cambre (A Coruña), copilotado por Manuel Alfonso Estévez y al volante de su Toyota GR Yaris Rally2, se impuso en el Rally Terra de Galicia 2026, una prueba que recupera su protagonismo dentro del certamen nacional y que permitió al piloto gallego regresar a lo más alto del podio.

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Ares completó una actuación sólida y terminó la competición con una ventaja de 47 segundos sobre el segundo clasificado. La segunda posición fue para el lucense Francisco Dorado, acompañado por la berciana Andrea Lamas, que defendieron las opciones de su Skoda Fabia RS Rally2. El podio lo completó el sudafricano Max Smart, copilotado por Alejandro López a bordo de un Ford Fiesta R5 MK2, que cruzó la meta a más de un minuto y nueve segundos del vencedor.

La cuarta posición correspondió al canario Juan Carlos Quintana, con Jonathan Hernández como copiloto y al volante de otro Skoda Fabia RS Rally2. Quintana mantuvo una cerrada pugna por esa plaza y acabó aventajando en únicamente tres segundos a Aleksandr Semenov, copilotado por Aleksei Ignatov, con un Toyota GR Yaris Rally2.

El piloto herculino Diago Camaño, acompañado por Manuel Bouzas, completó las seis primeras posiciones con su Skoda Fabia RS Rally2, confirmando también el buen papel de los representantes gallegos en la prueba.

La jornada estuvo marcada además por el abandono de Jorge Cagiao y Javier Martínez. Su Lancia Ypsilon HF Rally2 sufrió un pinchazo que les hizo perder un tiempo considerable y les obligó finalmente a retirarse. El equipo afrontaba el rally como una toma de contacto con esta unidad de cara a su participación, el próximo fin de semana, en el Rally Princesa de Asturias.

Con este triunfo, Ares vuelve a demostrar su competitividad sobre la tierra y firma una victoria de especial valor en una prueba con marcado sabor coruñés y también gallego.