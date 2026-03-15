Los autos históricos y el Rally do Lacón no pasan de moda en Carballiño

La comarca de O Carballiño volvió a rugir este sábado con la celebración de la decimosexta edición del Rally do Lacón de Históricos. La prueba, consolidada como un referente en la provincia de Ourense y organizada por la Escudería Clásicos Arenteiro, reunió a más de 60 joyas del automovilismo en un despliegue de nostalgia y precisión.

Los participantes completaron un exigente recorrido de 150 kilómetros a través de carreteras de O Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro y Maside. La regularidad en los 21 controles fue determinante en una clasificación que se decidió por márgenes mínimos.

Diego López y Carlos Miguel Caldas, a los mandos de un impecable Seat 124 Sport, se alzaron con la victoria con 87,2 puntos. El podio lo completaron José Manuel Mosquera y José Manuel Ferreiro (Mini 1275 GT) en segunda posición, seguidos de Óscar Otero y Diego González (Seat 124).

La igualdad fue la nota dominante: apenas 1,6 puntos separaron al tercer y cuarto clasificado, mientras que la lucha por el quinto puesto se decidió por tan solo 0,4 puntos. Tras el espectáculo visual de los vehículos y la entrega de trofeos, la jornada se cerró con una cena de confraternidad.