Los autos históricos y el Rally do Lacón no pasan de moda en Carballiño
16ª EDICIÓN
Más de sesenta coches clásicos se dieron cita en la tarde este sábado en el XVI Rally do Lacón
La comarca de O Carballiño volvió a rugir este sábado con la celebración de la decimosexta edición del Rally do Lacón de Históricos. La prueba, consolidada como un referente en la provincia de Ourense y organizada por la Escudería Clásicos Arenteiro, reunió a más de 60 joyas del automovilismo en un despliegue de nostalgia y precisión.
Los participantes completaron un exigente recorrido de 150 kilómetros a través de carreteras de O Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro y Maside. La regularidad en los 21 controles fue determinante en una clasificación que se decidió por márgenes mínimos.
Diego López y Carlos Miguel Caldas, a los mandos de un impecable Seat 124 Sport, se alzaron con la victoria con 87,2 puntos. El podio lo completaron José Manuel Mosquera y José Manuel Ferreiro (Mini 1275 GT) en segunda posición, seguidos de Óscar Otero y Diego González (Seat 124).
La igualdad fue la nota dominante: apenas 1,6 puntos separaron al tercer y cuarto clasificado, mientras que la lucha por el quinto puesto se decidió por tan solo 0,4 puntos. Tras el espectáculo visual de los vehículos y la entrega de trofeos, la jornada se cerró con una cena de confraternidad.
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