Canarias albergará en unos días el WRC con el Rally Islas Canarias
50 EDICIÓN
En esta edición el Rally Islas Canarias hace historia con la primera súper especial internacional en un estadio de España mientras que las etapas de sábado y domingo se mantienen intactas con más de 300 kilómetros cronometrados
La 50ª edición del Rally Islas Canarias - Rally de España del 23 al 26 de abril revoluciona su esquema con cuatro días de competición por primera vez, incluyendo un espectacular tramo dentro del Estadio de Gran Canaria.
El nuevo trazado, que arrancará el jueves con el “shakedown” de Santa Brígida y el tramo de Las Palmas de Gran Canaria, supone un hito al ser la primera súper especial internacional en un estadio de fútbol en España.
La jornada del viernes se articulará en un bucle de tres tramos: “Valleseco - Artenara”, “Tejeda - San Mateo” (el más largo del día) y “Mogán - La Aldea”, este último en sentido inverso, completamente nuevo para los equipos del WRC.
Las etapas de sábado y domingo se mantienen intactas, con más de 300 kilómetros cronometrados. El broche final llega con el tramo “Santa Lucía - Agüimes”, designado como “Wolf Power Stage”.
En lo deportivo, la cita canaria contará con representación española en todas las categorías. Dani Sordo y Cándido Carrera se reincorporan al Hyundai Mobis Shell World Rally Team, mientras que los campeones Sébastien Ogier y Elfyn Evans (Toyota) también lideran una participación estelar que incluye a Alejandro Cachón en WRC2 con su Toyota. La fiesta del automovilismo promete ser inolvidable en las bodas de oro de la prueba.
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