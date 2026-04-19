“Cohete” Suárez se impone en el Rally Sierra Morena

El asturiano José Antonio “Cohete” Suárez, copilotado por Alberto Iglesias a bordo del Skoda Fabia RS Rally2 de Recalvi, se adjudicó este domingo la 43ª edición del Rally Sierra Morena, prueba puntuable para el FIA ERC y el Supercampeonato de España (S-CER). En un duelo fratricida y de máxima tensión, “Cohete” contuvo el acoso del Toyota de Iván Ares para imponerse por un exiguo margen de 20 segundos tras 200 kilómetros cronometrados.

El asfalto cordobés volvió a dictar sentencia en el Supercampeonato con un guion que se repite en este arranque de temporada: “Cohete” Suárez primero e Iván Ares segundo.

La dupla asturiana del equipo Recalvi invirtió un tiempo total de 1 hora 57 minutos 2 segundos en completar los 13 tramos cronometrados, demostrando una regularidad implacable y una gestión de carrera impecable. Fiel a su estilo calculador pero contundente, “Cohete” supo cuándo apretar el acelerador y, sobre todo, cuándo dejar que sus rivales directos asumieran los riesgos en una prueba que no perdonaba el más mínimo error.

La emoción estuvo servida hasta el último suspiro, especialmente en las especiales finales, donde el piloto herculino Iván Ares volvió a erigirse como el gran antagonista.

Con el Toyota GR Yaris Rally2, Ares y su copiloto Borja Rozada volvieron a demostrar estar en un estado de forma envidiable, anotándose dos scratchs y protagonizando un vibrante cuerpo a cuerpo no solo con “Cohete”, sino también con los invitados internacionales del europeo. Ares logró finalmente la segunda posición a tan solo 20 segundos del vencedor, consolidándose como el rival más firme del asturiano en la lucha por el S-CER.

La batalla por el podio tuvo un acento italiano de mucho nivel. Giandomenico Basso, en su regreso al ERC con otro Skoda Fabia RS Rally2 junto a Lorenzo Granai, apretó de lo lindo a Ares, quedándose a las puertas del segundo puesto en el pódium por apenas dos segundos. Este duelo particular elevó el nivel competitivo de la prueba, situando a Basso como tercero absoluto y primer clasificado dentro del FIA ERC.

Tras ellos, los finlandeses Teemu Suninen y Antti Haapala, con un Skoda, completaron el cuarteto de cabeza a 25 segundos del líder, mostrando un gran ritmo durante todo el fin de semana.

En clave nacional, el Top 5 lo cerró Jorge Cagiao. El piloto de Narón, compañero de equipo de “Cohete” en Recalvi, con un Citroën C3 Rally2, no pudo seguir el ritmo de los hombres de cabeza y cedió casi 40 segundos, acusando en algunos momentos del rally falta de potencia en su montura. Por detrás, el Lancia Ypsilon HF Rally2 del italiano Andrea Mabellini finalizó a 12 segundos del gallego.

La dureza del Sierra Morena quedó patente con los abandonos de dos de los grandes favoritos. El actual campeón de Europa, el polaco Mikko Marczyk (Skoda Fabia RS), que partía con el dorsal uno, tuvo que decir adiós a la prueba prematuramente.

Tampoco la fortuna acompañó al coruñés Álvaro Muñiz, que con Manuel Estévez a la derecha estaba firmando una gran carrera con el Skoda Fabia RS. Un pinchazo en el momento más inoportuno lastró sus aspiraciones, haciéndole perder numerosas posiciones y relegándole al cuarto puesto del Supercampeonato.