Félix Macías ganó con su Skoda Fabia R5 en el Bierzo

La 33ª edición del Rally del Bierzo, Trofeo Ciudad de Ponferrada, arrancó el calendario autonómico con el triunfo absoluto del ourensano Félix Macías. Al volante de un Skoda Fabia R5 y con Alejandro Portela en la lectura de notas, el piloto dominó la prueba de principio a fin, aprovechando además el abandono de su principal perseguidor en la penúltima especial.

La cita berciana, organizada por Team Repauto, constó de ocho tramos cronometrados distribuidos en cuatro especiales diferentes a las que los participantes dieron dos pasadas.

Desde los primeros compases, Macías fue el más veloz en casi todos los tramos, con la única excepción de dos sectores donde Jonathan Rodríguez (Hyundai i20 Rally2) logró recortar diferencias. Precisamente esa lucha por la cabeza del rally se rompió cuando Rodríguez, copilotado por Jahaciel Prada, se vio obligado a abandonar en el penúltimo tramo, dejando el camino libre al equipo del Skoda.

La diferencia final fue abultada. Macías cruzó la meta con una ventaja de más de seis minutos sobre los segundos clasificados, los también ourensanos Diego Félix González y Héctor Rodríguez, quienes a bordo de un Peugeot 208 R2 completaron una notable actuación.

El dúo ourensano supo escalar posiciones a lo largo de la jornada, alternando entre la cuarta y quinta plaza hasta que en el último tramo lograron superar por menos de cinco segundos a Raúl Salví y Guillermo Montes (BMW 325 e36), que finalmente ocuparon el tercer cajón del podio.

La cuarta posición fue para Ángel Rodríguez y Gorka Genaro (Peugeot 205), mientras que el quinto lugar lo completaron Alejandro Díaz y Rubén Martínez (Citroën C2 R2+).

La tabla de los diez primeros incluyó también a José Becerra y Javier Rodríguez (Citroën C2 R2+), séptimos, a Javier García y Regina Castro (BMW M3 e36), llegados desde Árzua (A Coruña), además de Ángel Meléndez y Diego Sierra (Peugeot 205), que fueron octavos, mientras que novenos se clasificaron David Fente y David Peña (Peugeot 106 Rally) y décimos Marcos Martínez y Daniel Seguro (Citroën Saxo VTS).

Además del abandono de Jonathan Rodríguez, la prueba berciana registró las retiradas de otros destacados participantes como Alberto Castellano y Martín Lumbreras (Renault Clio Rally 4) o Carlos Menéndez y Marco Suárez, con idéntica montura a los anteriores, que no pudieron ver la meta.

A pesar de ello, la organización del Team Repauto volvió a cosechar elogios por la elección de los tramos en los alrededores de Ponferrada, que satisfizo tanto a los equipos como al público presente.