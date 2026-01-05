El Rally de Ourense será valedero para el Reto Rally3

Uno de los participantes en una de las pruebas del año 2025 con el Ford Fiesta Rally3 Evo.

El Rally de Ourense se convertirá en una cita clave del nuevo “Reto Rally3”. La prueba de la provincia será escenario en junio de este año 2026 de este ambicioso certamen monomarca que, con más de 200.000 euros en premios, busca catapultar a las jóvenes promesas del automovilismo nacional e internacional hacia la élite del WRC.

Bajo la organización de Rallycar y con el respaldo de Past, equipo liderado por el veterano Daniel Alonso, la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y M-Sport, nace el Reto Rally3. Este certamen monomarca llega con la firme intención de convertirse en el “motor del futuro” para los pilotos que aspiran a lo más alto. Así, la competición se perfila como el trampolín definitivo hacia campeonatos internacionales como el ERC (Campeonato de Europa) o el propio mundial (WRC).

Dentro del selecto calendario de cinco pruebas que componen el Supercampeonato de España de Rallyes (SCER) para este reto, la cita en tierras gallegas destaca con luz propia. El Rally de Ourense, previsto para los días 12 y 13 de junio, se posiciona como la tercera parada del certamen, marcando el ecuador de la temporada y consolidándose como una de las pruebas más exigentes y esperadas por los aficionados.

La dureza de los tramos ourensanos servirá para medir la destreza de los pilotos en un entorno de máxima igualdad técnica. Al ser una copa monomarca, el protagonismo recae exclusivamente en las manos de quien se sienta al volante, garantizando una competición justa y emocionante donde los tiempos se decidirán por el talento puro.

El protagonista mecánico del certamen es el Ford Fiesta Rally3 Evo. Este vehículo, desarrollado por M-Sport Polonia, es un “pura sangre” de tracción a las cuatro ruedas, diseñado específicamente para ofrecer prestaciones de alto nivel con costes de funcionamiento contenidos. Con la garantía de Pirelli como proveedor oficial de neumáticos, los participantes dispondrán de una tecnología testada en los tramos más exigentes.

Uno de los grandes atractivos del Reto Rally3 es su ambicioso programa de incentivos. En cada prueba, como la de Ourense, el ganador se embolsará 6.000 euros (combinando metálico y material de M-Sport), con premios que llegan hasta el quinto clasificado. Además, el piloto más rápido en el TC+ recibirá un bono de 500 euros para productos de MMR Bikes.

Sin embargo, los premios finales son los que realmente quitan el aliento. El vencedor absoluto del certamen obtendrá una participación en el ERC con un Ford Rally3 Evo. Por su parte, el Premio Joven (RTS), bajo el paraguas del Rallye Team Spain, de la Real Federación Española de Automovilismo, otorgará a la promesa emergente tres participaciones en el campeonato europeo.

Con las inscripciones ya abiertas y sin límite de edad, el Reto Rally3 invita a pilotos nacionales y latinoamericanos a descubrir el camino hacia la élite. La cita en junio sobre el asfalto de Ourense promete ser, sin duda, uno de los momentos cumbres de este apasionante viaje hacia el futuro del rally español.

El calendario previsto está compuesto por las otras cuatro pruebas, hasta completar un total de cinco, otras dos sobre asfalto, como son el Rally Sierra Morena, los días 17 y 18 de abril, con base en la ciudad andaluza de Córdoba, y el Rally RACC en Cataluña, el 23 y 24 de octubre. En cuanto a las otras dos carreras, sobre tierra, serán el 15 y 16 de mayo, en el Rally de Utiel, en la comunidad valenciana, y el 11 y 12 de septiembre, en el Rally Princesa de Asturias.