Suecia, segunda cita del WRC

La nieve y el hielo de Umeå, en Suecia, ya están listos para recibir, del jueves al domingo, 12 al 15 de febrero, la segunda cita del Mundial de Rallys (WRC).

Un total de 59 equipos desafiarán las gélidas temperaturas suecas en una edición marcada por la ausencia de Sébastien Ogier y una participación española excepcionalmente numerosa y competitiva.

En la categoría reina de los Rally1, Toyota parte como favorito con cinco unidades del GR Yaris, liderados por Elfyn Evans -defensor de la victoria en 2025-, además de Solberg o Pajari. Sin embargo, Hyundai no se lo pondrá fácil, alineando a Thierry Neuville, junto al francés Fourmaux.

La afición española tendrá sus ojos puestos en varias categorías. En WRC2, Alejandro Cachón y Borja Rozada encabezan la ofensiva con el Toyota GR Yaris Rally2, acompañados por un veterano de las superficies deslizantes como es Alex Villanueva.

La cantera también reclama su sitio en el Junior WRC. El lanzaroteño Raúl Hernández, junto al gallego José Murado, buscará resarcirse tras su gran inicio el año pasado, mientras que el joven catalán Gil Membrado hará su esperado debut mundialista, tras disputar tierra y asfalto en España.