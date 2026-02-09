Toyota España desvela sus nuevos colores para la temporada de rallys

Rozada y Cachón tienen la esperanza de imponerse en su categoría este año.

El automovilismo español arranca la temporada 2026 con una de las puestas en escena más esperadas. Toyota Gazoo Racing Spain y el MSI Racing Team han desvelado la nueva decoración del Toyota GR Yaris Rally2, el arma con la que Alejandro Cachón y Borja Rozada buscarán consolidarse en la élite de la categoría WRC2 del Campeonato del Mundo de rallyes.

La nueva imagen para 2026 no es solo un cambio de colores, sino una evolución visual diseñada para destacar bajo las condiciones más extremas. El diseño refuerza el ADN de competición de la marca, apostando por una base donde el rojo y el negro ganan protagonismo.

Los grafismos son ahora más definidos y limpios, permitiendo una identificación inmediata del vehículo en pleno tramo cronometrado.

En el lateral, el bloque logotípico de Repsol mantiene su lugar privilegiado, integrándose de forma más fluida hacia una zaga que ahora luce más compacta y contundente, con las siglas “GR” como estandarte.

Por su parte, el techo ha sido optimizado para mejorar la visibilidad aérea, dando espacio a Kinto, la firma de servicios de movilidad de Toyota. El conjunto se remata con unas llamativas llantas en color naranja, una seña de identidad que ya es un clásico en la montura de Cachón.

El estreno oficial de esta nueva decoración tendrá lugar en unos días, en el inminente Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero).

Esta cita sobre nieve será la primera piedra de toque en un año clave. Tras una temporada 2025 sobresaliente -donde el equipo logró una histórica victoria en el Rally de Japón y un podio en el Rally Islas Canarias-, el objetivo para 2026 es claro: aprovechar la experiencia acumulada para pelear por los puestos de cabeza de forma constante.

Bajo la filosofía de Toyota de fabricar “coches cada vez mejores” a través de la competición, este proyecto no solo busca trofeos, sino desarrollar el talento de ingenieros y mecánicos españoles en el escenario más exigente del mundo.

Los integrantes de este equipo volverán a estar liderados por el madrileño Teo Martín, muy involucrado con el piloto asturiano.