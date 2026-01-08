Vídeo | Jesús Calleja explota tras su brutal accidente en el Dakar: "Nos mete detrás de mierdas de coches y..."

El Dakar 2026 dejó este miércoles una jornada especialmente complicada para los pilotos españoles, entre sanciones, penalizaciones y problemas técnicos. La peor noticia para Jesús Calleja y Edu Blanco llegó con un espectacular accidente que les obliga a abandonar la competición.

El incidente se produjo en la etapa 5, en una zona que no estaba marcada como peligrosa en el libro de ruta. Según el relato de los propios pilotos, circulaban a gran velocidad con poca visibilidad hasta que un bache provocó que su coche saltara, impactando con otro montículo y volcando hacia adelante, quedando el vehículo inutilizable para continuar.

Palabras de Calleja

Calleja, que ya había mostrado su crítica hacia la Federación Internacional de Automovilismo, había señalado los riesgos de la normativa de salida, que permite que los pilotos más lentos partan antes que los más rápidos. En una entrevista a MARCA desde el hospital, el piloto aseguró que "nos mete a nosotros, con coches brutales, detrás de mierdas de coches que no corren y si encima la organización te mete en un peligro que no te ponen, pues mira... esa combinación... Yo iba bastante delante y he sido el primero en caer pero ahora la organización ha puesto dos chicos con chaleco en ese punto".

Con este desenlace, Jesús Calleja y Edu Blanco ponen punto final a su aventura en el Dakar 2026, en una de las ediciones más exigentes y movidas para los pilotos españoles.