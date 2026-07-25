Galería | Casi mil chuletones servidos este año en la fiesta de Garabás
26 EDICIÓN
La cifra de ventas confirma la consolidación de esta cita gastronómica, La Fiesta del Chuletón, en Maside
Un año después de celebrar sus “bodas de plata”, la Fiesta del Chuletón de Garabás, en el municipio de Maside alcanzó este sábado su 26º edición y volvió a confirmar su crecimiento como una de las citas gastronómicas y festivas de referencia del verano en la comarca.
Lo que comenzó hace poco más de un cuarto de siglo como una celebración local, en cuya primera edición se vendieron cerca de 150 chuletones, se ha convertido con el paso de los años en un evento que reúne a cientos de personas. En esta ocasión se rozó el millar de chuletones vendidos, una cifra que confirma la excelente acogida de una fiesta que no ha dejado de ganar público edición tras edición.
El Campo da Festa de Garabás reunió a vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de Galicia que disfrutaron de un menú completo, en el que el gran protagonista fue una pieza de carne de 650 gramos, acompañada de patatas, pimientos, pan y bebida.
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