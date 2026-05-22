Maside podrá renovar la zona deportiva de Dacón

La directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, se reunió este miércoles en Santiago de Compostela con el alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, para informarle sobre la reciente resolución de la ayuda innovadora para la mejora de los servicios básicos en zonas rurales y, así, el fomento del asentamiento poblacional.

El concello de Maside es beneficiario de esta ayuda, destinada en concreto para la renovación de una zona deportiva en Dacón. En total, 53 municipios gallegos se benefician con una inversión de 5 millones de euros, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Estos fondos permiten llevar a cabo diversas acciones para mejorar los servicios básicos, como la mejora de las redes de alumbrado público o la construcción y rehabilitación de espacios públicos, oficinas municipales e instalaciones deportivas.

Otros objetivos

Además, se pueden restaurar elementos patrimoniales y su entorno, si fuera necesario, y mejorar los servicios sanitarios y culturales. En este sentido, se subvencionan la construcción, adquisición o mejora de inmuebles, terrenos, obras, maquinaria y equipamientos necesarios. Los proyectos beneficiarios reciben un porcentaje de subvención equivalente al total de los gastos subvencionados, con una ayuda máxima de 100.000 euros.