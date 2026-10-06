Montederramo prepara su gran Feira da Carne

Montederramo celebrará el lunes 12 de octubre su Feira da Carne y la Exposición de Gando Vacún. El día 11 por la tarde comenzará la entrada del ganado en el recinto de exposición. Ya por la noche, a partir de las 00,00 horas, habrá una verbena con DJ Álex Prieto. El lunes 12 será el día grande, con la apertura del recinto ferial a las 10,00 horas y de los puestos de venta de carne de ternera de Montederramo a las 11,00 horas. A las 12,30 horas se entregarán obsequios a las ganaderías participantes.

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A las 14,00 horas tendrá lugar el Xantar Popular, con un menú a base de carne de becerro local que incluye empanada, carne ao caldeiro o carne richada. El precio es de 22 euros para los adultos y los menores de 10 años tienen entrada gratuita, aunque necesitan reserva por motivos organizativos.

Las plazas son limitadas y las entradas se pueden adquirir en el concello y en la oficina de turismo, o reservar por teléfono y pagar mediante transferencia bancaria. Este martes es el último día para realizar el pago por transferencia. El xantar estará amenizado por las charangas El Tattoo y Nova de Trives.