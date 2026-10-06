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Montederramo prepara su gran Feira da Carne

EXPOSICIÓN DE GANDO VACÚN

El lunes 12 de octubre será el día grande de la Feira da Carne en Montederramo

Pasada edición de la feria del ganado.
Pasada edición de la feria del ganado.

Montederramo celebrará el lunes 12 de octubre su Feira da Carne y la Exposición de Gando Vacún. El día 11 por la tarde comenzará la entrada del ganado en el recinto de exposición. Ya por la noche, a partir de las 00,00 horas, habrá una verbena con DJ Álex Prieto. El lunes 12 será el día grande, con la apertura del recinto ferial a las 10,00 horas y de los puestos de venta de carne de ternera de Montederramo a las 11,00 horas. A las 12,30 horas se entregarán obsequios a las ganaderías participantes.

A las 14,00 horas tendrá lugar el Xantar Popular, con un menú a base de carne de becerro local que incluye empanada, carne ao caldeiro o carne richada. El precio es de 22 euros para los adultos y los menores de 10 años tienen entrada gratuita, aunque necesitan reserva por motivos organizativos.

Las plazas son limitadas y las entradas se pueden adquirir en el concello y en la oficina de turismo, o reservar por teléfono y pagar mediante transferencia bancaria. Este martes es el último día para realizar el pago por transferencia. El xantar estará amenizado por las charangas El Tattoo y Nova de Trives.

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