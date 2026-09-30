Unha andaina entre viñedos de Monterrei pon fin ao de 12 rutas pola comarca
RUTA DO VIÑO
O xeodestino Verín-Monterrei pecha este domingo o seu ciclo de andainas cun percorrido de 16 quilómetros que arranca en Albarellos.
O xeodestino Verín-Monterrei pon este vindeiro domingo, 4 de outubro, o broche de ouro ao ciclo de 12 rutas de sendeirismo que ao longo dos últimos meses percorreron os diferentes concellos da comarca e da veciña Conso-Frieiras.
O derradeiro itinerario, coñecido como “Ruta do Viño”, será unha oportunidade para descubrir o patrimonio vitivinícola local trala celebración da V Festa da Vendima deste sábado 4 de outubro.
A andaina, que é de carácter circular, conta cunha dificultade media e cun percorrido total de 16 quilómetros. O percorrido partirá ás 9,00 horas da mañá dende a Casa do Concello de Albarellos.
Cunha duración prevista de catro horas, os participantes camiñarán entre viñedos da D. O. Monterrei, pistas rurais e camiños tradicionais, gozando de amplas panorámicas sobre o val e cun tramo destacado na contorna do Castelo.
Gratuíta
Ao igual que o resto de andainas, desenvolvidas ao abeiro do convenio entre Turismo de Galicia e a Mancomunidade, esta é totalmente gratuíta pero require inscrición previa. As persoas interesadas poden reservar a súa praza na web de Celtia Travel ou a través dos teléfonos 635 482 477 e 629 858 134.
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