La fortaleza de Monterrei ha completado prácticamente su proceso de rehabilitación integral, una intervención que ha supuesto una inversión superior a los 17,3 millones de euros y que ha permitido recuperar buena parte de su patrimonio histórico, renovar sus infraestructuras y adaptar varios edificios a nuevos usos turísticos y culturales. No obstante, el conjunto monumental todavía permanece cerrado al público, a la espera de finalizar y rematar las últimas actuaciones de las obras.

Los trabajos, enmarcados en el Plan Xacobeo Next Generation de la Xunta de Galicia, han afectado a más de 20.000 metros cuadrados. La intervención ha incluido la restauración de las tres líneas de muralla, la consolidación de estructuras defensivas, la recuperación de la puerta de San Francisco y la puesta en valor del antiguo lagar rupestre. También se han renovado los pavimentos de piedra de calles, plazas y del patio de armas.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la recuperación de diferentes edificios históricos para darles nuevos usos. La antigua casa cuartel se ha rehabilitado para destinarla a alojamiento hotelero vinculado a la red de Paradores, mientras que el edificio de la antigua cárcel se ha transformado en un espacio museístico con un mirador interior. Las dependencias del cuerpo de guardia y la sala de audiencia se han acondicionado como espacios de interpretación histórica. Asimismo, la antigua Casa del Concello se ha convertido en un edificio multiusos, conservando e integrando los restos arqueológicos encontrados durante las obras.

La actuación también ha permitido renovar las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, soterrar canalizaciones y mejorar la iluminación pública y monumental. En materia de movilidad, se han habilitado dos aparcamientos, uno con 77 plazas y otro con 40, ambos con puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se han acondicionado accesos y construido nuevos aseos públicos.

Más de 60 iniciativas

Una vez finalizada la rehabilitación y completados los trabajos pendientes, el objetivo será convertir la fortaleza en un referente turístico y cultural durante todo el año. Para ello, la Xunta, la Diputación de Ourense y el Concello de Monterrei han diseñado un Plan de Desarrollo Turístico y Cultural que contempla más de 60 iniciativas durante los próximos tres años.

Se rematan los últimos trabajos para su apertura. | Xesús Fariñas

Entre las propuestas figuran visitas teatralizadas, actividades culturales, conciertos, iniciativas de turismo familiar y de naturaleza, recuperación de tradiciones locales y eventos vinculados al turismo de reuniones y a los rodajes audiovisuales.

La recuperación de Monterrei forma parte de la estrategia de puesta en valor del patrimonio relacionado con el Camino de Santiago, especialmente con la Vía de la Plata. La proximidad del Xacobeo 2027 representa además una oportunidad para reforzar su promoción y atraer visitantes a la comarca de Verín.

La fortaleza afronta ahora, tras la fuerta inversión realizada, una nueva etapa marcada por la recuperación de su patrimonio y la incorporación de nuevos servicios y actividades. Sin embargo, pese a que la rehabilitación está prácticamente culminada, el recinto continúa cerrado al público mientras se ultiman y finiquitan las obras, por lo que todavía habrá que esperar para disfrutar de nuevo de todo el conjunto.