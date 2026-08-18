La D.O. Monterrei arranca una vendimia que podría acabar en octubre

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei se convirtió este lunes en el último territorio vitivinícola gallego en iniciar la vendimia. Al igual que en Rías Baixas y las ourensanas Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras, la campaña arranca con un adelanto histórico respecto a otros años en que solía empezar en la comarca ya entrado septiembre. No obstante, el calor y la sequía de este verano han precipitado que se inicie a mediados de agosto a vendimiar las variedades más tempraneras.

La bodega Castro de Lobarzán, inscrita en la D.O. en el año 2000 y ubicada en Vilaza (Monterrei), ha sido un año más la primera en llevar los racimos a la bodega. Su responsable, José Manuel Fernández, relata con orgullo el peso de la tradición familiar en esta labor. “Tódolos meus antergos xa elaboraban viño e agora sigo eu”, explica el bodeguero, que presta especial atención a las variedades autóctonas.

José Manuel Fernández muestra un racimo de godello recién vendimiado. | Lucía Otero

Durante esta primera jornada han estado recolectando uva de las variedades bastardo (merenzao) y godello. Al ser una bodega pequeña, que trabaja apenas 7,5 hectáreas, sus previsiones son rematar la vendimia en “oito ou dez días, se o tempo permite traballar de forma continuada poderíamos rematar mesmo antes de setembro”.

“Unha uva excelente"

Por su parte, el director técnico de la D.O., Miguel López, apunta que las condiciones climáticas han sido “favorables” y que la uva está “nun estado óptimo de madurez”, unido a un estado fitosanitario “excelente”. Tras este primer paso, López advierte que la vendimia podría realizarse de forma muy paulatina en las próximas semanas, prestando especial atención a las posibles precipitaciones de estos días que podrían paliar el estrés hídrico de las vides. En este sentido, la recolección podría prolongarse “ata principios de outubro”, ya que las bodegas tendrán que esperar de manera escalonada a que el resto de las uvas alcancen su punto óptimo de maduración.