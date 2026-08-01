La empresa de la avenida de Portugal deja en Monterrei otra obra a medias

Aspecto que presenta el puente de Albarellos, cortado al tráfico y con el firme levantado, visto desde la farmacia local.

La humanización de la travesía de Albarellos, capitalidad del concello de Monterrei, acumula meses de retrasos y desde comienzos de julio permanece paralizada. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas adjudicó en el verano de 2025 las reforma de la carretera OU-143 a Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales SL (Opain) por 1,38 millones, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Si bien la previsión era iniciar los trabajos el pasado agosto, finalmente no arrancaron hasta finales de febrero de este año, y desde entonces avanzaron con lentitud debido a la situación de la empresa, actualmente en liquidación de acreedores. Opain ya había abandonado en marzo las obras de la avenida de Portugal, en la capital provincial.

El puente, inaccesible

Las vallas de obras bloquean los accesos al puente, con la farmacia de fondo. | Alan Pérez

El principal punto de conflicto se sitúa en el puente de Albarellos, donde el firme está levantado en ambos carriles y el tráfico permanece cortado. Para atravesar la localidad es necesario coger un desvío por debajo del viaducto a través de una estrecha pasarela que no está preparada para absorber el volumen habitual de vehículos. La restricción obliga además al autobús dirección Ourense a recoger a los viajeros en la rotonda de la N-525, a la entrada del núcleo, y dificulta el acceso a la farmacia, en pleno puente.

El farmacéutico Carlos Togores confirma que la situación ya repercute en la actividad del establecimiento. “No entiendo por qué cortaron la carretera, antes por lo menos había un semáforo que regulaba el tráfico. Los mayores lo tienen complicado para acceder a la farmacia y notamos que viene menos gente”.

Aceras sin terminar y material tirado

Los materiales siguen en las aceras y obligan a los vecinos a usar rampas. | Alan Pérez

Las molestias también se dejan sentir en la entrada norte del núcleo, donde únicamente se ha ejecutado de forma parcial una de las aceras proyectadas. La zona de aparcamiento continúa vallada y los materiales de obra obligan a acceder a varias viviendas mediante rampas provisionales. La paralización coincide además con una de las épocas de mayor afluencia de población por el regreso de emigrantes, la cercanía de la vendimia y las obras que se están ejecutando la senda termal que conecta con Vilaza.

No obstante, vecinas como Viruca Atanes denuncian que los problemas se arrastran desde el inicio de los trabajos: “Quitaron as farolas e agora estamos a escuras pola noite. Fixeron os bordillos máis altos do que debían e hai veciños que non poden meter o coche nas garaxes. É unha chapuza o que fixeron”.

Zonas de aparcamiento, acordonadas y sin rematar, con el bordillo levantado. | Alan Pérez

Cesión “canto antes”

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas confirma que procederá a la cesión del contrato de las obras de la travesía a otra empresa. Fuentes del departamento autonómico aseguraron que tratarán de “axilizar o máximo posible a tramitación desta cesión do contrato para retomar canto antes a obra”.

Por su parte, el alcalde José Luis Suárez asegura que mantiene un contacto permanente con la Xunta para agilizar el relevo de la adjudicataria: “Estamos traballando para facer o traspaso o antes posible e rematar polo menos o tramo da ponte”, explica. El regidor lamenta las molestias que están soportando los vecinos y reivindica la importancia de una actuación que, junto con la senda entre Albarellos y Vilaza, ronda los dos millones de inversión. “Sinto moito as molestias da veciñanza. Pelexamos moito por conseguir esta inversión, porque vai mellorar os servizos, a seguridade e a conectividade entre Vilaza, Albarellos e Verín, e así poder atraer nova poboación. Agora tócanos tratar de axilizar a solución e solventar esta situación canto antes”, concluye.