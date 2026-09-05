Las gaitas lideran en Monterrei el diálogo musical entre culturas

La pequeña aldea de Flariz, en Monterrei, volvió a convertirse este viernes en punto de encuentro de gaiteiros y músicos de distintos puntos de Europa, unidos por el lenguaje común y universal de la música tradicional. Como viene siendo habitual, la Banda de Gaitas de Flariz ejerció de anfitriona en la Praza da Hermida en la primera jornada de la 41 edición de la Xuntanza Internacional de Gaiteiros y tuvo la oportunidad de compartir escenario con intérpretes de otros puntos de Galicia, Zamora, Hungría, Rumanía, Irlanda y de la desconocida República de Mari-El, en Rusia.

Este encuentro de culturas ejemplifica el espíritu de un evento impulsado por la Diputación y el Concello que tiende puentes entre territorios a través del patrimonio musical común que representa la gaita en muchas otras latitudes, junto a otros instrumentos populares.

La Praza da Hermida de Flariz acogió el recital de los grupos invitados. | Xesús Fariñas

La edición de este año tiene acento húngaro, pues está dedicada a la tradición musical del país magiar y a la figura del compositor y etnomusicólogo Béla Bartók, que se dedicó a recoger y estudiar canciones populares de gaiteiros y zanfonistas del medio rural de Hungría y Rumanía.

Conferencias y conciertos

La jornada central de este sábado arrancará a las 11,00 horas en el Parador de Verín con un ciclo de conferencias coordinado por la musetista gallega Nadia Vázquez, junto a varios de los músicos invitados. Además, Suso Vaamonde presentará su libro “Nova técnica de pandeireta galega”.

Por la tarde, desde las 19,00, la alameda de Albarellos acogerá el espectáculo principal de la Xuntanza, que unirá sobre el escenario a intérpretes internacionales y agrupaciones ourensanas como Nova Era, Flor da Xesta de Verín, la Banda de Gaitas de Flariz, Trouleiros de Medeiros, el Coro Aires Nosos de Verín, la Banda de Gaitas do Riós y la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.