Lucenza e Infesta, dos modelos en Monterrei para el medio rural del futuro

Veinte alumnos de primer año del ciclo superior de Gestión forestal y del medio natural en el instituto Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia salieron de las aulas por un día y se desplazaron este jueves hasta la comarca vecina, concretamente a las aldeas de Lucenza (Cualedro) e Infesta (Monterrei). Sobre el terreno conocieron los modelos de gestión del territorio que practican ambos núcleos para combatir la problemática de los incendios forestales.

En Infesta, los estudiantes recorrieron la aldea modelo desde la parte más alta para conocer su entorno, rodeado de viñedos y con un gran aprovechamiento de la masa forestal por parte de la comunidad de montes. Durante la ruta fueron definiendo zonas con exceso de biomasa, elementos del patrimonio y áreas con potencial económico. Esta actividad de mapeo, conocida como “padlet”, se desarrolló de manera colaborativa mediante el uso de una aplicación móvil a la que fueron subiendo fotos de los elementos detectados, atribuyéndoles un código de colores.

A continuación, pusieron en común y debatieron acerca de los puntos detectados en el local social del pueblo, donde desarrollaron varias dinámicas más. Técnicos de la Fundación Juana de Vega también explicaron a los alumnos el proyecto territorial modelo que están elaborando junto a otras administraciones para convertir Infesta en un núcleo más habitable, vivo y resiliente, a partir de tres ejes de actuación: el entorno territorial, el paisaje circundante y la aldea en sí, afectada por la despoblación, las inundaciones y el fuego.

Alumnos, profesores y técnicos durante la visita a Infesta (Monterrei). | Fundación Juana de Vega

Vacas “bomberas”

Posteriormente, se trasladaron hasta el monte comunal de Lucenza, donde tras un devastador incendio, la asociación vecinal recuperó hace casi una década los montes de As Chairas y de A Veiga junto a los comuneros. Para cuidar del medio, introdujeron 13 vacas de raza autóctona cachena, que en la actualidad se han multiplicado hasta alcanzar las 110 cabezas y 12 caballos.

Este trabajo “voluntario” de gestión, como lo definieron los vecinos Antonio Pía y Antonio Teixeira, permite que los animales cuiden del medio y prevengan la acumulación de combustible vegetal, al tiempo que proporciona carne de autoconsumo para el núcleo. Pese a que está involucrado “todo o pobo”, la falta de relevo generacional preocupa a sus habitantes.

La profesora Carme Míguez describe la experiencia como “máis dinámica” y cree que es fundamental “que coñezan proxectos inspiradores e motivadores, neste caso dous moi distintos que ambos están funcionando”. Estas visitas se enmarcan en la iniciativa “Academia de Aldea” del proyecto Paisactivo-Paisajes cortafuegos en el que participa Infesta, impulsado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y coordinado por la Fundación Juana de Vega.