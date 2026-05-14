Monterrei pone en valor las aves, indicadores de salud de los ecosistemas quemados

Un equipo científico de la Misión Biolóxica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC), formado por Adrián Regos, Fernando García y Samuel Dacunha, se encuentra esta semana en la comarca de Monterrei analizando el efecto en los ecosistemas de la devastadora ola de incendios forestales de 2025. El proyecto, denominado “Galifire”, se centra en la respuesta inmediata y a largo plazo de las comunidades de aves, consideradas por los expertos como los mejores “bioindicadores” para medir el estado de salud de un territorio que, como en el caso de Monterrei, se encuentra en pleno proceso de regeneración tras arder el año pasado más de 23.000 hectáreas.

Los investigadores advierten de que los fuegos del pasado verano suponen un desafío sin precedentes. Fernando García explica que su magnitud ha roto todas las escalas: “Estamos nun escenario inédito. O primeiro megaincendio de máis de 10.000 hectáreas foi no Courel en 2022, pero en 2025 tivemos en Ourense catro de máis de 20.000 hectáreas”. La severidad de estos incendios, que afectaron principalmente a las comarcas de Monterrei, Terra de Trives y Valdeorras, obliga a la ciencia a buscar nuevas respuestas.

“Escuchar” el bosque

Grabadora acústica de vida silvestre. | Cedida

Para realizar el seguimiento de las aves en estas zonas, el equipo de científicos coloca en el terreno grabadores bioacústicos. Estos dispositivos registran el sonido de la fauna para determinar si las especies regresan a sus antiguos hábitats o si, por el contrario, la perturbación del fuego ha alterado permanentemente la biodiversidad de la zona. Una vez recogidos, analizarán sus datos.

Adrián Regos subraya que “é moi necesario descubrir como responderon as especies a curto e medio prazo, saber se houbo certa recuperación”. La investigación busca asimismo documentar cómo especies amenazadas por el actual contexto de abandono del medio pueden encontrar, paradójicamente, una oportunidad en la apertura de hábitats que genera el fuego, frente a procesos de matorrización que las estaban desplazando.

Los científicos contaron este jueves con la visita del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y de la teniente de alcalde de Monterrei, Rosa González. Santos destacó que el proyecto se enmarca en el plan estatal “Resfire”, y reafirmó el compromiso del Gobierno con el estudio del medio ambiente como vía para “protexer o patrimonio natural e preservar a enorme riqueza ambiental da provincia”.

Rosa González, Eladio Santos, Adrián Regos, Francisco García y Samuel Dacunha, este miércoles en Monterrei. | La Región

Llaman a la colaboración de ornitólogos aficionados

Ante la imposibilidad de que un solo equipo técnico cubra la inmensa superficie afectada por los incendios, CSIC Galicia apuesta por la colaboración científica ciudadana dentro del proyecto “Galifire”, que se inició con el seguimiento de aves en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés y en la Sierra do Courel. Este llamamiento va dirigido principalmente a asociaciones vinculadas a la ornitología y conservación del medio natural, así como al público general con experiencia en el reconocimiento de aves.

El trabajo de campo, que empezó a finales de abril y se extenderá hasta finales de junio, tiene lugar en distintas localizaciones afectadas por los incendios previamente seleccionadas, en las que se busca establecer un seguimiento a largo plazo de las comunidades de aves durante la época reproductora. Para ello, se realizan censos de aves mediante estaciones de escucha, en las que las personas participantes registrarán durante cinco minutos todas las aves vistas u oídas en un radio de 100 metros.