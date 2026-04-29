Savia nueva para el monte de A Caridade, en Monterrei, gracias a 2.300 árboles autóctonos

El monte de A Caridade, la aldea de Monterrei en la que llegaron a arder viviendas habitadas en los incendios forestales del año pasado, ya empieza a “reverdecer”, como apuntó el alcalde José Luis Suárez, gracias a acciones de reforestación y recuperación de las zonas dañadas como la vivida este martes por la mañana. Más de un centenar de alumnos procedentes de tres centros públicos de la comarca -CRA Monterrei, CEIP Medeiros y CEIP Oímbra- ayudaron a plantar un total de 2.300 ejemplares autóctonos, entre pinos, robles y “cerquiños”, en dos hectáreas de monte.

Esta iniciativa, que recibe el nombre de “Raíces que nacen do corazón”, es fruto de la colaboración entre la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa Eroski y la asociación sin ánimo de lucro Amicos, que atiende e integra a personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis y daño cerebral, así como a sus familias. Ambas entidades unieron fuerzas para tener un “impacto positivo, social y ambiental” en el territorio, y su plan es continuar esta acción los próximos años hasta alcanzar las 20 hectáreas de monte comunal reforestado.

Apoyo de la Xunta

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visibilizó el apoyo de la Xunta a las acciones de reforestación e incluso echó una mano a los jóvenes ambientalistas. Además, subrayó la importancia de esta medida para “sensibilizar aos escolares co medio ambiente”, y recordó que el Gobierno gallego mantiene abierto hasta el 7 de mayo un paquete de 8,5 millones en ayudas a reforestación productiva de coníferas, frondosas y chopos.

También acudió la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro y la jefa de servicio del distrito forestal de Verín, Yolanda Boo, además de otros representantes autonónicos y provinciales, alcaldes de varias comarcas, comuneros, vecinos, profesores y equipos de Vegalsa y Amicos.