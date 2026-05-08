Emprendedores da comarca de Monterrei exporán en Verín os seus casos de éxito

QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Bibiana Fernández la viste Viana?
APOSTA POLO RURAL
A Casa da Cultura verinense converterase o vindeiro xoves, 14 de maio, no epicentro do talento local coa celebración da xornada “Impulso local: emprendemento e igualdade en rede”. Esta iniciativa, organizada polo Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Verín en colaboración con Aever, Medrando Xuntas, Femuro e Portas Abertas, busca poñer en valor a diversidade do ecosistema empresarial da comarca.
O evento terá lugar de 10,00 a 14,00 horas e porá o foco en proxectos liderados por mulleres, homes, parellas, emigrantes retornadas e novos emprendedores que apostan pola remuda xeracional. O obxectivo é visibilizar referentes reais do territorio e destacar o potencial dun tecido empresarial plural.
Primeiro haberá unha mesa redonda con casos de éxito locais con profesionais de diversos sectores, como Lorena Parada de Rincón Mágico de Épona; o viticultor José Luis Mateo de Quinta da Muradella; os deseñadores Cristina López e Guillermo Insua de Unouno; Jaime Vispo de Telas Julia; Elena Tourón da tenda Ugli; Hilda Fernández da Academia A Tempo e Jane Liz de Coeducontando.
A continuación, intervirán entidades locais que traballan a prol do liderado feminino e o impacto social. A xornada rematará cunha sesión de “networking” e un aperitivo. Para asistir cómpre inscribirse a través da web do Polo, e os seus responsables sinalan que quedan xa poucas prazas dispoñibles.
