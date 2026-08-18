Extinguido un conato de incendio en Muíños que afectó al Parque Natural de O Xurés

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido un conato de incendio forestal en Muíños (Ourense), que afectó al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según ha informado el departamento autonómico en un comunicado, el fuego quedó extinguido a las 16,25 horas de este martes y afectó a una superficie de 0,12 hectáreas de monte raso.

Para hacer frente a las llamas se movilizaron un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y un helicóptero, que trabajaron en la zona para evitar que el fuego pudiera extenderse por el espacio natural protegido.

El incendio se produjo en una jornada marcada por las altas temperaturas en la provincia de Ourense, con registros que han superado los 40 grados en varios puntos. La situación meteorológica mantiene elevado el riesgo de incendios forestales en buena parte del territorio ourensano.

Finalmente, la rápida intervención de los medios de extinción permitió dar por extinguido el fuego sin que la superficie afectada pasase de los 0,12 hectáreas.