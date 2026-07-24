Pilates al aire libre, terapia contra el calor en Muíños

El Complexo Deportivo de O Corgo, en Muíños, se convirtió este jueves a última hora de la tarde en un auténtico oasis de paz, bienestar y salud gracias a una nueva cita del programa estival impulsado por +Deporte La Región. Un grupo de vecinas de la zona se dio cita para disfrutar de una animada sesión de pilates, demostrando que las ganas de mantenerse activas siguen ganando la partida a las altas temperaturas de este verano.

Durante la clase, las participantes experimentaron los múltiples beneficios que aporta esta disciplina. Guiados por la instructora, trabajaron la flexibilidad, la corrección de la postura corporal, el fortalecimiento muscular y la relajación a través del control de la respiración, todo ello en un ambiente distendido y en sintonía con la naturaleza.

Como es habitual en cada parada de esta gira provincial, la jornada destacó por su gran ambiente y su carácter accesible, con una inscripción totalmente gratuita. Además, las asistentes recibieron una camiseta como obsequio por sumarse a esta iniciativa.

Verín y Viana, próximas citas

Tras casi una hora de ejercicio y desconexión, las sonrisas y caras de satisfacción confirmaron el éxito de una propuesta que continuará recorriendo Ourense este verano. Las próximas citas serán en la Alameda de Verín, que acogerá una sesión de zumba el miércoles 28, y la piscina municipal de Viana do Bolo el viernes 31 con una nueva clase de pilates, ambas a las 20,30 horas.