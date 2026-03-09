“Apoyo inquebrantable” de Putin al nuevo líder de Irán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó ayer su felicitación al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, señalando el “apoyo inquebrantable” de Moscú y recalcando que en plena agresión de Estados Unidos e Israel su mandato “requerirá de valentía”.

“En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación. Estoy seguro de que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas a las que se enfrenta”, afirmó el mandatario ruso en un comunicado difundido por el Kremlin.

Putin aprovechó para mostrar el “apoyo inquebrantable” a Teherán y su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de conflicto abierto con Washington y Tel Aviv. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, expuso.

Le desea éxito

En este sentido, el mandatario concluyó deseando “éxito” ante las “difíciles tareas” que enfrenta el nuevo líder supremo, además de “buena salud y fortaleza de espíritu” en el puesto que asume. El hijo del difunto Alí Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán por la Asamblea de Expertos, en una decisión tomada diez días después de la muerte de su padre y antecesor, en el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Ayatolás y diputados iraníes habían pedido acelerar la elección del nuevo líder, mientras que Israel prometía impedir el nombramiento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que influiría en el proceso y avisó que el elegido no duraría mucho sin obtener primero su beneplácito.

Putin ofreció ayer a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, en medio de dudas sobre las implicaciones energéticas de la guerra en Oriente Próximo. En este sentido, el presidente ruso está dispuesto a colaborar con compradores europeos de hidrocarburos si ofrecen una cooperación a largo plazo.