Sempiterno engaño

Hay tradiciones que no se pierden, como el turrón en Navidad, que las pensiones no se sostienen o el anuncio de que Irán tendrá la bomba atómica el próximo martes. Es el “mañana empiezo” de la geopolítica: una promesa eterna que sirve para justificar el noble arte de la guerra imperialista preventiva “porque me da la gana”.

El calendario es revelador. En 1984, el Senado de EEUU calculó siete años. En 1992, Netanyahu rebajó la espera a tres. En 1995, la CIA situó la debacle nuclear en el año 2000. Llegó, se temió por los ordenadores… pero la bomba iraní tampoco apareció. Lejos de rendirse, en 2012 Netanyahu acudió a la ONU con un dibujo de bomba digno del Correcaminos –no es broma– y aseguró que 2013 sería el apocalipsis. Han pasado más de diez años y el “punto” sigue desplazándose con admirable disciplina. Ahora han atacado a Irán y la bomba no aparece. El libreto resulta familiar. En 2003, el “Trío de las Azores” nos vendió armas de destrucción masiva en Iraq con la misma convicción con la que un trilero señala la bolita. No aparecieron jamás, pero el mundo quedó echo unos zorros.

El guion es tan previsible que aburre, pero mientras el público siga comprando palomitas, los imperialistas de turno seguirán efectuando guerras preventivas basadas en pruebas que nunca llegan a materializarse; aunque las víctimas inocentes de sus guerras, sí.

Miguel Fernández-Palacios Gordon

(Madrid)