Bruselas, abierta al envío de 90.000 millones para Ucrania

La Comisión Europa no cerró la puerta a flexibilizar las condiciones del préstamo de 90.000 millones que los Veintisiete darán a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años, después de que este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidiera que se permitiera con esos fondos comprar armamento de Estados Unidos.

La portavoz comunitaria Paula Pinho recordó ayer en una rueda de prensa que la Comisión Europea presentó a mediados de mes su propuesta para gastar los 90.000 millones de euros que 24 países de los Estados miembro de la UE destinarán a financiar a Ucrania, un plan que se acordó durante la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas en diciembre.

La propuesta del Ejecutivo comunitario se divide en dos bloques. Dos terceras partes, 60.000 millones, para gasto militar con prioridad de compra a la industria ucraniana y europea, y los restantes 30.000 millones para cubrir otras necesidades presupuestarias y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración.

En cualquier caso, según relató la portavoz comunitaria, esa será “la propuesta de la Comisión Europea”, por lo que está “sujeta a debate y a negociación” entre los 24 países -todos los Estados miembro excepto Hungría, República Checa y Eslovaquia”- que aportarán fondos para financiar a Ucrania.

“Esto está sujeto a debate y negociación, y veremos cuál será el resultado final y a qué conclusión llegamos, pero esa era, en cualquier caso, la propuesta de la Comisión Europea”, indicó Pinho.

Mayor flexibilidad

Las declaraciones de la Comisión tuvieron lugar después de que este lunes el jefe de la Alianza Atlántica instara en un debate con eurodiputados en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas a que la UE diera una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027.

En opinión de Rutte, la ayuda debe ser menos “restrictiva” y permitir la compra de armamento proveniente de Estados Unidos, ya que aunque la UE la está mejorando con una variedad de inversiones en la industria de defensa, “por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo suficiente de lo que Ucrania necesita para defenderse”.

“Por lo tanto, al tramitar este préstamo, les animo a que mantengan las necesidades de Ucrania como prioridad. Por supuesto, imagino que si pueden comprarlo en Europa, fantástico. Si la base es la industria de defensa de Ucrania, estupendo. Pero todos sabemos que sin este flujo de armamento procedente de Estados Unidos no podemos mantener a Ucrania en la lucha. Literalmente, no”, explicó.

Con todo, preguntada por las declaraciones de Rutte en las que dijo que es un sueño pensar que Europa puede defender sin Estados Unidos, Pinho reiteró la necesidad de ser “cada vez más independientes” en cada uno de los frentes que tiene la Unión Europea.

Zelenski: “Debemos causar 50.000 bajas al mes para reducir sus filas”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el lunes que el objetivo de las Fuerzas Armadas ucranianas debe ser causar “50.000 pérdidas rusas al mes” para impedir el “reabastecimiento” de las filas de Moscú en el marco de la guerra abierta entre los dos países tras la invasión rusa hace más de cuatro años.

“La tarea de las unidades ucranianas es asegurar tal nivel de destrucción del ocupante que las pérdidas rusas superen la cantidad de reabastecimiento que pueden enviar a las tropas cada mes. Esta es una tarea realista cuando hablamos de 50.000 pérdidas rusas al mes”, declaró en un evento sobre la efectividad de los drones ucranianos en los ataques contra Rusia.

El mandatario indicó que esta cifra supone “el nivel óptimo” de los objetivos militares de Kiev y señaló que, si bien “es una tarea difícil”, se trata de un objetivo ideal “para que los rusos comiencen a reflexionar sobre lo que están haciendo y por qué luchan”.

Zelenski señaló el año 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, recalcando que la entrada en el bloque comunitario es una de las garantías de seguridad que puede ofrecer Kiev en el escenario posbélico. “La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una de las garantías clave de seguridad no solo para nosotros, sino también para toda Europa. Al fin y al cabo, la fuerza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania en materia de seguridad, tecnología y economía”, afirmó.