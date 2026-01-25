Zelenski reclama una fecha de entrada en la UE y confirma que Ucrania estará lista en 2027

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reclama a la UE que se cierre ya la fecha de su adhesión al bloque, al tiempo que ha recalcado que su país estará listo para incorporarse en 2027.

Durante una comparecencia con los presidentes de Lituania y Polonia en Vilnius, Zelenski ha definido la entrada en la Unión como parte de las garantías de seguridad que necesita Ucrania para el fin de la guerra.

"Técnicamente, Ucrania estará lista en la primera mitad de 2026 para abrir todos los grupos. En nuestra opinión, estará totalmente lista técnicamente en 2027", ha recalcado, antes de hacer hincapié en que necesita "una fecha específica" para evitar eventuales bloqueos posteriores.

Asimismo, Zelenski ha informado de que los acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos están listos al 100%, de modo que una vez firmados habrán de ser ratificados por el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Ucrania.

"Esperamos que nuestros socios estén dispuestos a proporcionar el lugar y la fecha en la que lo firmaremos", ha añadido.